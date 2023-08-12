وكيل وزارة الصحة بالفيوم يستقبل وفدا من قطاع الرعاية العلاجية

أستقبل الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزاره الصحه بالفيوم وفدا من قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة بقياده الدكتوره عزه عبد العزيز المدير التنفيذى للمستشفيات النموذجية ووفدا من هيئه الاعتماد والرقابة بقياده الدكتوره آيات اسماعيل لتهيئة مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام للاعتماد إستعدادا لتطبيق منظومه التأمين الصحي الشامل.

بدأت الزياره بعقد إجتماع لوفود وزاره الصحه مع وكيل الوزاره ومديري إدارات المديرية (العلاجى والجودة ومكافحة العدوى والتمريض) ومدير ادارة الكلى ومدير مركز الكلى بالفيوم العام ومديرى مستشفيات العام وطاميه والصدر واعضاء أدارة الكلى والجوده ومكافحه العدوى بالمديريه والتمريض بالمديرية والمستشفيات سابقة الذكر وكذلك ادارة الدعم الفني.

رحب جمال الدين بوفد الوزارة والحاضرين وأستعرض إنجازات مديريه الصحه بالفيوم وعدد المستشفيات والأدارات .

وأعربت الدكتورة عزة عبد العزيز المدير التنفيذى للمستشفيات النموذجية بوزارة الصحة عن سعادتها بتواجدها بالفيوم وأن الهدف من الزيارة هو تقديم الدعم لمديرية الصحة من اجل التهيئة للأعتماد

وعرض الدكتور محمود الجبالي مدير ادارة الكلى بالمديريه شرحا تفصيليا عن انشاء مركز الكلى الجديد بالفيوم واقسامه والخدمات المقدمه والقوى البشرية العاملة به من الاطباء والتمريض والاداريين

واوضح الهيكل الادارى وعدد الادوار والقاعات والماكينات الموجودة وعدد المرضى المترددين عليه.

وعرضت الدكتوره آيات اسماعيل من أداره الدعم الفني بهيئه الأعتماد والرقابة دور الأدارة في تهيئه المراكز المتخصصه والمستشفيات للاعتماد والحصول على شهادات الجوده في الخدمات الصحيه.

بعد انتهاء الإجتماع تم تقسيم الحاضرين إلى اربع مجموعات إحداها في قاعه الدكتور محسن فتيح بالمديريه وشارك فيها اعضاء الصيدله بالمديرية والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى طامية، ومجموعه أخرى في قاعه التعليم الطبي المستمر بالمستشفى العام حضر ها أعضاء الجوده بالمديريه والمستشفى العام والصدر وطامية .

بينما أستقبلت قاعة المناظير بالمستشفى العام المجموعة الثالثة من اعضاء مكافحه العدوى بالمديريه والمستشفى العام والصدر وطامية

والقاعه الاخيره قاعه مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام وبها اعضاء السلامه والصحه المهنيه بالمديريه والمستشفى العام ومستشفى الصدر وطاميه واعضاء الصيانه الطبيه بالمديريه .

أستمرت الزياره ثلاثه ايام وفي اليوم الاخير تم عقد إجتماع مع جميع الفرق بقاعه مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام لمناقشه ما تم خلال الزياره بالاضافه الى توضيح بعض النقاط التي تحتاج الى تدعيم وكيفيه تلافي السلبيات وكيفية ملء النماذج المطلوبة وتجهيز المستندات



يذكر ان وكيل الوزارة حرص على وجود مستشفى طامية لتحضير مركز قسطرة القلب بها لزيارة مماثلة وكذلك مستشفى الصدر بعد الانتهاء من تطويرها.

قام وفد من القطاع العلاجى بالوزارة وهيئة الأعتماد والرقابة بزيارة محافظة الفيوم لتهيئه مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام للإعتماد، تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزاره الصحه والسكان والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الإعتماد والرقابة وتحت اشراف الدكتور محمد نادى رئيس الادارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة .