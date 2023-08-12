شيماء نصار تشارك بمسرحية "سمك فى مية" و"اشهد يا زمان"

تعيش الفنانة الشابة شيماء نصار حالة من النشاط الفني على خشبة المسرح، حيث تشارك في العرض المسرحي "سمك في مية" ومسرحية "اشهد يا زمان"، حيث سيتم عرضهما منتصف شهر أغسطس الجاري في موسم جديد بالإسكندرية.

تقدم "شيماء" دور العفريتة "سامندا" خلال مسرحية "سمك في مية" وهي وصيفة البطلة، والمسرحية تناقش قضية الهجرة غير الشرعية في إطار كوميدي استعراضي غنائي، والمسرحية من تأليف وأشعار محمد الطيب، وإخراج هشام إبراهيم، ويشارك في بطولتها كلا من الفنانة شاهيناز والفنان سامح يسري والفنان منير مكرم، والفنان حمدي حفني، والفنان محمود فتحي، وأعضاء فرقة "تحت 18"، وهي إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

بينما تجسد خلال أحداث مسرحية "اشهد يا زمان"، شخصية تدعي "مها" تعمل سكرتيرة رئيس تحرير في جريدة، وتقوم بعمل وطني من خلال منصبها، والمسرحية من إخراج عبد الغني زكى، وأشعار مصطفي الضمرانى، وصياغة درامية وأشعار سراج الدين عبد القادر، ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.



جدير بالذكر، أن الفنانة الشابة شيماء نصار، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من العروض المسرحية والإعلانات والأعمال الدرامية، مثل: مسلسل "سلسال الدم"، ومسلسل "القاصرات"، ومسلسل "الزيبق"، ومسلسل "ذهاب وعودة"، ومسلسل "الحكر" ، و مسلسل "طلعت روحي"، ومسلسل "في الهوا سوا" وإعلان مستشفى الحروق وغيرها.