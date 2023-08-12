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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت ترحب بإعلان الأمم المتحدة باستكمال خطتها التشغيلية بتفريغ النفط من الخزان "صافر"

صافر
صافر
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رحبت وزارة الخارجية الكويتية بإعلان الأمم المتحدة باستكمال خطتها التشغيلية بتفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر" المتواجد قبالة ميناء الحديدة اليمني والمقدرة حمولته بـ 1.14 مليون برميل.
وأشادت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم /السبت/- بالجهود المبذولة من قبل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكافة الدول التي أثمرت في إنجاح هذه المهمة، لما قاموا به من جهود ساهمت في الإسراع في إنجاز هذه المهمة الحيوية والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية.

الخزان العائم صافر الكويت ميناء الحديدة اليمني