الكويت ترحب بإعلان الأمم المتحدة باستكمال خطتها التشغيلية بتفريغ النفط من الخزان "صافر"

رحبت وزارة الخارجية الكويتية بإعلان الأمم المتحدة باستكمال خطتها التشغيلية بتفريغ النفط الخام من الخزان العائم "صافر" المتواجد قبالة ميناء الحديدة اليمني والمقدرة حمولته بـ 1.14 مليون برميل.

وأشادت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم /السبت/- بالجهود المبذولة من قبل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكافة الدول التي أثمرت في إنجاح هذه المهمة، لما قاموا به من جهود ساهمت في الإسراع في إنجاز هذه المهمة الحيوية والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية.