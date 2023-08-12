الصومال: مقتل 23 عنصرا إرهابيا بينهم قياديان في عملية عسكرية بمحافظة باي

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم السبت مقتل 23 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قائدان في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في منطقة بولو فولاي بمحافظة باي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة القول إنه خلال العملية، تمكنت القوات المسلحة الصومالية من تدمير 3 مراكز تضم مستودعا ومكتبا إداريا وحاجزا أمنيا تابعا للخلايا الإرهابية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه العملية العسكرية هي جزء من العمليات الجارية، التي ينفذها الجيش الصومالي في محافظات البلاد؛ من أجل مواجهة الخلايا الإرهابية وإجهاض أنشطتها.