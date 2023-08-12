مجدي بدران: لا خطورة من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد .. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إنه حتى الآن لا يوجد خطر من متحور فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر بدول كثيرة من العالم لا يمثل خطرا على مستوى العالم أو المستوى المحلي، موضحا أن فيروس كورونا يذكرنا وينبهنا أنه لم ينتهي ولن ينتهي وأحدث نسخة منه سريعة جدا بالإنتشار وهي المتحور الجديد «إي جي 5»، وهو يثبت أن متحور «أوميكرون» مازال موجودا والذي أحدث لنا 600 متحور فرعي.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن متحور كورونا أصاب 37 فردا كل دقيقة طوال الشهر الماضي، وكان يتسبب بوفاة 89 شخصا كل يوم، وهذا يعني أن الجهل بطرق الوقاية من كوفيد 19 ومتحوراته مازال متواجدا بكل دول العالم، موضحا أن فيروس كورونا أحدث الدراسات أثبتت أنه قتل 20 مليون شخص حول العالم.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن وضع مصر الصحي جيد جدا، وخبرات مصر السابقة بموجات كورونا السابقة جعلت من العدوى السابقة للفيروس والتي أصابت 88.909 إنسان بفيروس كورونا، بكل 100 ألف شخص، كان لدينا بمصر 4861 مصاب بكل 100 ألف شخص، مشددا على ضرورة التطعيمات وجرعاتها المختلفة والحرص على ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي والتباعد الإجتماعي.