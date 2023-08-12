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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يفتتح مباريات الموسم الجديد بالفوز على نوتتنهام

أرسنال ونوتنجهام
أرسنال ونوتنجهام فورست
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اقتنص فريق أرسنال ثلاث نقاط مهمة في بداية مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على نوتنجهام فورست، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد.

وافتتح الجانرز أهداف المباراة في الدقيقة 26 من صناعة رائعة بالكعب من مارتينيلي للمهاجم إدوارد نيكيتاه الذي أرسل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تعلن الأول لأرسنال، وفي الدقيقة 33 أرسل بوكايو ساكا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليعلن الهدف الثاني في مرمة نوتنجهام.

وفي الشوط الثاني، أحرز نوتينجهام هدفا في الدقيقة 83 بعد انطلاقة من أنطوني إيلانجا من اليسار ومررها نحو تايوو أونيي ليتابعها داخل المرمى.

شهدت المباراة، إصابة مدافع آرسنال الجديد يوريان تيمبر في الدقيقة 50 ليغادر اللقاء ووحرم القائم الوافد الجديد، ديكلان رايس، من افتتاح أهدافه مع آرسنال في الدقيقة 76.

بهذا الفوز، حصد آرسنال أول 3 نقاط في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء جميع مباريات الجولة الأولى.

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