أطول "لحية نسائية" في العالم... أمريكية تحطم الرقم القياسي

تم منح امرأة من ولاية ميشيجان الأمريكية لقب "أطول لحية نسائية" في العالم من قبل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية. أعلن مسؤولو الموسوعة يوم الأربعاء الماضي أن إيرين هانيكوت، البالغة من العمر 38 عامًا، تمكنت من تحقيق لحية مدهشة تبلغ طولها 30 سنتيمترًا. وبذلك تفوقت هانيكوت على الحائزة السابقة للقب، فيفيان ويلر، التي حققت لحية بطول 25.5 سنتيمتر.

وأكدت الموسوعة في بيان صحفي أن السبب وراء لحية إيرين هانيكوت هو حالتها الطبية، وهي "متلازمة تكيس المبايض"، والتي تتسبب في اضطرابات هرمونية ونمو شعر زائد.

في الماضي، كانت إيرين هانيكوت تعتمد على وسائل مختلفة لإدارة لحيتها الطويلة، مثل الحلاقة وإزالة الشعر بالشمع ومنتجات إزالة الشعر. بدأت لحيتها في النمو عندما كانت في سن الثالثة عشرة، وكانت تحلقها على الأقل ثلاث مرات في اليوم.

واستمرت هانيكوت في روتين حلاقة شعرها طوال فترة شبابها وبلوغها. ومع ذلك، بدأت تواجه تغيرات تشمل فقدان الرؤية والتعب المستمر الناجم عن الحلاقة المستمرة. وبتشجيع من زوجها، جين، قررت في النهاية أن تقبل نمو لحيتها وتتركها بدون حلاقة.