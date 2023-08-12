الجيش الروسي يهاجم مطارًا عسكريًا أوكرانيًا ويصد 23 هجومًا خلال 24 ساعة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، "إن الجيش الروسي شن هجوما على مطار عسكري أوكراني في منطقة إيفانو فرانكوفسك"، مشيرا إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم صد 23 هجوما أوكرانيًا على مختلف الجبهات.

وأوضح كوناشينكوف - في إفادة صحفية حول آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - أنه "في 11 أغسطس، شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا متعدد الضربات الدقيقة بسلاح جوي ثقيل على مطار عسكري في مستوطنة كولوميا في منطقة إيفانو فرانكوفسك، وتم تحقيق الهدف من الهجوم وأصيبت جميع المنشآت المستهدفة".

وفيما يخص تطورات المعارك على الأرض، قال كوناشينكوف، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية" "إن الجيش الروسي عزز موقعه في المقدمة في اتجاه كوبيانسك، حيث نجح في صد 8 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 70 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين، و3 سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الحركة في كوبيانسك.

وأضاف أنه تم أيضا صد 3 هجمات للجيش الأوكراني بالقرب من سيرجيفكا في إقليم لوجانسك وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان، حيث تم القضاء على ما يصل إلى 90 من جنود الجيش الأوكراني، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر، كما نجح الجيش الروسي في صد 7 هجمات شنتها الجماعات الهجومية التابعة للجيش الأوكراني في اتجاه دونيتسك، بما في ذلك بالقرب من كليشييفكا وفوديانوي.

وبين أن خسائر الجيش الأوكراني في هذه الهجمات بلغت أكثر من 110 جنود ودبابتين ومركبتين قتاليتين مصفحتين و4 سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي30" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع: أن "الجيش الروسي صد كذلك هجومين للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنة أوروزينوي في إقليم دونيتسك، وقضت القوات على أكثر من 130 جنديًا أوكرانيًا، كما دمرت دبابة و3 عربات قتالية مصفحة ومحطة رادار أمريكية الصنع خلال هذه العملية".

وفي زابوريجيا، أفاد المتحدث العسكري الروسي بأنه تم صد 3 هجمات للجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا و5 دبابات ومركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر.

وفي اتجاه خيرسون، أشار كوناشينكوف إلى أن الجيش الروسي قضى على ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيا وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز "جفودزيكا" ذاتي الحركة، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، كما أسقط الجيش 29 طائرة أوكرانية بدون طيار في مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك فوق البحر الأسود.