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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع محمود مرعي لاعب فيوتشر

محمود مرعي لاعب بيراميدز
محمود مرعي لاعب بيراميدز الجديد
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أعلن نادي بيراميدز عن الحصول على خدمات المدافع الدولي محمود مرعي قادما من صفوف نادي فيوتشر، في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة. 

يعد محمود مرعي إضافة قوية لخط دفاع نادي بيراميدز الذي يستعد لخوض العديد من المنافسات المحلية والقارية، والبداية منتصف سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

 محمود مرعي من مواليد ٢٤ أبريل من عام ١٩٩٨، وبدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة، قبل أن يلعب مع الفريق الأول، وانتقل إلى فيوتشر عام ٢٠٢١، قبل أن ينجح بيراميدز في ضمه لدعم خط الدفاع.

 لعب مرعي ١٤٥ مباراة في الدوري الممتاز حيث سجل ٦ أهداف وصنع ٣ أهداف أخرى، ولعب كذلك ١٠ مباريات في بطولة كأس مصر، وشارك كذلك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وصنع هدفا واحدا.

 مرعي هو أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها حيث لعب في صفوف منتخب الناشئين تحت ١٥ عاما ٥ مباريات، ومع منتخب الشباب تحت ٢٠ عاما ٣ مباريات، وسجل مرعي مشاركته الدولية الأولى بقميص المنتخب المصري الأول يوم ١٨ يونيو الماضي في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

محمود مرعي نادي بيراميدز نادي فيوتشر