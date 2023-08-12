إصابة سيدة بكسر في الفخذ الفيوم.. سقطت من على دراجة نارية

أصيبت ربة منزل في منتصف العقد الخامس من العمر، بكسر في عنق الفخذ، إثر سقوطها من على دراجة نارية كانت تستقلها خلف زوجها، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال الدراجة النارية مما تسبب في فقدان إتزان السيدة التي سقطت من خلف زوجها على الطريق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بإصابة سيدة بكسر في الفخذ في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري بالفيوم.



وتبينّ أنّ الحادث وقع قرب مدخل إطسا على دائري الفيوم، وتبين إصابة داليا فتحي حسين (55 سنة) بكسر في عنق الفخذ، أثر سقوطها من على دراجة نارية بسبب اختلال توازنها، وانقلاب الدراجة بعد ذلك.

ودفعت مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لها.



وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.