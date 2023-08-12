الجيش الروسي يعلن إسقاط صاروخين أوكرانيين استهدفا جسر القرم قبل إصابة أهدافهما

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن كييف حاولت مهاجمة جسر القرم بمنظومة صواريخ طراز "إس-200"، الذي يمكن تحويله إلى نسخة هجومية، مضيفة أن نظام الدفاع الجوي الروسي رصد الصاروخ ونجح في اعتراضه.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أنه "في 12 أغسطس حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم على جسر القرم باستخدام سلاح S-200 أرض-جو المُحول إلى نسخة هجومية. وتم إسقاط الصاروخ الأوكراني على الفور في الجو من قبل نظام الدفاع الجوي الروسي"، لافتة إلى الواقعة لم تسفر عن أضرار أو إصابات.

وفي السياق، أكد حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف، اليوم السبت، إحباط محاولة الهجوم الأوكرانية على جسر القرم، قائلا إن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخين أوكرانيين في منطقة مضيق كيرتش.

وأشار أكسيونوف بحسب ما نقلته وكالة "تاس" إلى أن الجسر لم يتضرر، لافتا إلى أنه تم إيقاف حركة المرور على أن يتم استئنافها قريبًا.