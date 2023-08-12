الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان الاحتياجات الدفاعية والعقوبات على روسيا وقمة العشرين بالهند

بحث مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، الاحتياجات الدفاعية ذات الأولوية لأوكرانيا، مع مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة جيك سوليفان.

وأطلع يرماك، الجانب الأمريكي على الوضع الحالي عند خط المواجهة لا سيما في المناطق التي تشتد فيها الحرب، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وناقش الطرفان أولويات أوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع. وتقدم يرماك بالشكر على مشاركة الجانب الأمريكي في اجتماع مستشاري الأمن القومي والمديرين السياسيين بشأن صيغة السلام الأوكرانية، والذي عقد يومي 5 و6 أغسطس في جدة بالمملكة العربية السعودية.

كما تطرق الجانبان إلى مسألة الاستعدادات لقمة مجموعة العشرين في الهند خلال سبتمبر، إلى جانب بحث الجهود الجارية لفرض عقوبات شديدة على الاتحاد الروسي.