أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "سو-30" ومقتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد غرب روسيا.
وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن المقاتلة سقطت في منطقة غير مأهولة وأنها لم تحمل ذخيرة على متنها.
وأشار البيان إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الحادث عطل فني.
العالم
الدفاع الروسية: تحطم طائرة حربية من طراز"سو-30" ومقتل طاقمها غرب البلاد
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "سو-30" ومقتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد غرب روسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "سو-30" ومقتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد غرب روسيا.