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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: تحطم طائرة حربية من طراز"سو-30" ومقتل طاقمها غرب البلاد

روسيا
روسيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "سو-30" ومقتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد غرب روسيا.
وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن المقاتلة سقطت في منطقة غير مأهولة وأنها لم تحمل ذخيرة على متنها.
وأشار البيان إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الحادث عطل فني.

الدفاع الروسية روسيا