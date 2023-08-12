الدفاع الروسية: تحطم طائرة حربية من طراز"سو-30" ومقتل طاقمها غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "سو-30" ومقتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد غرب روسيا.

وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن المقاتلة سقطت في منطقة غير مأهولة وأنها لم تحمل ذخيرة على متنها.

وأشار البيان إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الحادث عطل فني.