وكيل الصحة بمطروح يكلف لجان مكبرة بمتابعة سير العمل بجميع المستشفيات

گلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، الدكتور إسلام عساف وكيل المديرية، بالمرور ومتابعة سير العمل بمستشفيات الخط الشرقى، يرافقه الدكتور سعيد مختار للمرور على مستشفى الضبعة المركزى، والدكتور أحمد عماد للمرور على مستشفى الحمام المركزى ومنافذ تنفيذ مبادرة ١٠٠ يوم صحة.

جاء ذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على السلبيات وتذليل العقبات وسرعة التعامل معها وحلها وكتابة تقرير مفصل وبصفة عاجلة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور مبروك سالم على متابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث .

كما تم تشكيل لجان مكبرة للمرور على مستشفى مطروح العام، ومستشفى الأطفال التخصصي، ومستشفى التوليد والصحة الانجابية؛ للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على السلبيات وتذليل العقبات وسرعة التعامل معها وحلها وكتابة تقرير مفصل وبصفة عاجلة.

حيث قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجى، والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة، والمهندسة مروة رفعت مدير الإدارة الهندسية، وأعضاء من جميع الادارات الفنية بالمديرية، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي، ومراجعة خطة المستشفى لاستقبال المرضي المحولين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " ١٠٠ يوم صحة" ونظام الإحالة بها كما قامت بمراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية، وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والتأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، واستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم .

‏وتأكدت اللجنة من توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامنا مع الاقبال الشديد على المحافظة وتحسبا لأى طارئ .

وتفقدت اللجنة جميع الأقسام بالمستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات والوقوف علي جاهزية جميع الأقسام لإستقبال المرضي، ‏كما قامت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور مبروك سالم سعيد عضو إدارة الطب العلاجى وأعضاء من جميع الإدارات الفنية بالمديرية للمرور على مستشفى الأطفال ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من تواجد جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

كما مرت لجنة برئاسة الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، على الإدارة الصحية بسيوة ومستشفى سيوة المركزى ترافقه المهندسة مروه رفعت مدير الإدارة الهندسية بالمديرية.

سالم: الأطقم الطبية لن تدخر أى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة

بدوره، شدد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح على انعقاد دائم لغرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائرى مطروح بجميع المراكز، مشيرا أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.