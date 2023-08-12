السلطات الفرنسية تعلن إخلاء برج إيفل بعد "تهديد بوجود قنبلة"

أعلن مصدر في الشرطة الفرنسية عن إخلاء برج إيفل في العاصمة باريس وإغلاقه أمام الجمهور، اليوم السبت، إثر إجراءات احترازية بعد الإبلاغ عن "تهديد بوجود قنبلة،" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء 3 طوابق من البرج الواقع وسط العاصمة الفرنسية، أبرز معالم البلاد السياحية الذي جذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي.

وأوضحت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في البرج.

وقالت متحدثة: "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف، لكنه نادر الحدوث".

وأجلي الزوار من 3 طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج.

ويرجع إنشاء برج إيفل إلى عام 1887، وانتهت أعمال البناء به في مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر.