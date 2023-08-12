275 جنيهًا زيادة في الأسعار.. موجة صعود تضرب أسواق الذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 275 جنيهًا منذ تعاملات الخميس الماضي، نتيجة اعتماد سوق الذهب على سعر دولار تحوطي سجل نحو 45 جنيهًا، وسط توقعات بخفض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 100 جنيه خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2420 جنيها، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع مساء أمس الجمعة، بتراجع بنسبة 1.5% وبقيمة 30 دولارًا، لتستقر عند مستوى 1913 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2766 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2075 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1614 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19360 جنيهًا.

وتوقع إمبابي، أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع استمرار نفس العوامل، لاسيما مع وجود نقص في المعروض بعد توجه بعص الشركات لتصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية لتوفير عملة صعبة.

كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديدًا للفترة التي أعلنتها في مايو الماضي.