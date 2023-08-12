بدء تحديد موعد الانتخابات رؤساء وهيئات مكاتب الغرف بكل محافظة

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن أمناء عموم الغرف بدأوا بإصدار الدعوات لأعضاء مجالس إدارات غرفهم المنتخبين والمعينين لجلسة الإجراءات التي يتم بها انتخاب رئيس الغرفة وهيئة المكتب المكونة من نائب أول وثانى الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وكذا الممثل الإضافي في الاتحاد لغرفتي القاهرة والإسكندرية.

وأوضح "عز أمين" أن الاجتماعات جاءت طبقا لقرار الوزير وتبدأ من الأحد وحتى الثلاثاء ليتم دعوة رؤساء الغرف المنتخبين والستة أعضاء المعينين بالاتحاد والممثلين الإضافيين لغرفتي القاهرة والإسكندرية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس.

يأتي ذلك بناء على قرارات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أرقام 272 و 273 و274 لسنة 2023 والمنشورة بالعدد 174 تابع من الوقائع المصرية بتاريخ 10 أغسطس 2023.

وأضاف "عز الدين" أن الغرف قد بدأت في تحديد موعد وتاريخ انعقاد جلسة الإجراءات بمقر كل غرفة وإرسال الدعوات للأعضاء، والتي سيراسها أكبر وأصغر الأعضاء سنا، حيث تقرر حتى الآن عقد جلسة الإجراءات غدا الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحا بغرفة الوادي الجديد والساعة الحادية عشر صباحا بغرفة الدقهلية وفى الثانية عشر ظهرا في غرف الإسماعلية وبنى سويف وشمال سيناء، والساعة الواحدة بعد الظهر بغرف الغربية والبحر الأحمر والساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في غرفة مرسى مطروح، والثانية بعد الظهر بغرفتي الإسكندرية، وكفر الشيخ والخامسة مساء بغرفة القاهرة، التاسعة مساء بغرفة أسيوط، ويوم الاثنين الساعة الثانية عشر ظهرا بغرفتي السويس وسوهاج والساعة الواحدة بعد الظهر بغرفة الشرقية والساعة الثانية بعد الظهر بغرفة بورسعيد، والساعة الثامنة مساء بغرفة المنيا ويوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهرا بغرفة المنوفية وسيتوالى إصدار الدعوات من باقي الغرف التسع الباقية تباعا.