موانئ البحر الأحمر.. وصول 30 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 39000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 440 شاحنة و201 سيارة حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع ، 307 شاحنة و104 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 133 شاحنة و97 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Petra وعلى متنها 30 الف طن المونيوم والعبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 1700 طن بضائع و141 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج كما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1994 راكب بموانيها .

