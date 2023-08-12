عبد الرحيم علي ينعي الكاتب الصحفي القدير حسن الرشيدي

السبت 12/أغسطس/2023 - 04:02 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، الكاتب الصحفي القدير حسن الرشيدي الذي انتقل إلى جوار ربه منذ ساعات.

وثمن "علي" المسيرة المهنية للفقيد الذي شغل العديد من المناصب بجريدة الجمهورية منها مدير التحرير كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التعاون عام 2005.. وأسس جريدة المسائية - الأخبار المسائي -..انتخب بمجلس نقابة الصحفيين في الفترة من 1995 الي ١٩٩٩.. كما انتخب بمجلس إدارة مؤسسة دارالتحرير اكثر من مره.

وتقدم "علي"، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.