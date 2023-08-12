موعد قداس الذكرى الأولى لكاهن وأبناء حريق كنيسة إمبابة

يقام قداس الذكرى الأولى لانتقال الأب القس عبد المسيح بخيت كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بأرض مطار إمبابة، وأبناء الكنيسة ذاتها الذين انتقلوا من جراء الحريق الذي طال الكنيسة العام الماضي، في الساعة السابعة من بعد غدٍ الاثنين الموافق ١٤ أغسطس في كنيسة الشهيد مار مينا بإمبابة.

ومن المنتظر أن يكون على رأس المشاركين في قداس الذكرى الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة، التي تتبعها كنيسة مطار إمبابة، ويشارك في الذكرى أيضًا والآباء كهنة الإيبارشية وأسر المنتقلين.

من الذاكرة

في 15 أغسطس من العام الماضي اندلع حريق مروع بكنيسة أبو سيفين بأمبابة، وأسفر عن مصرع 41 شخصًا وإصابة 14 آخرين، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، حسبما أعلنت وزارة الصحة في حصيلتها النهائية للحادث الأليم.

وقالت الوزارة إن حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرين يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.