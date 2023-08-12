الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على نوتنجهام بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال على نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإمارات في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الجانرز أهداف المباراة في الدقيقة 26 من صناعة رائعة بالكعب من مارتينيلي للمهاجم إدوارد نيكيتاه الذي أرسل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تعلن الأول لأرسنال.

وفي الدقيقة 33 أرسل بوكايو ساكا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليعلن الهدف الثاني في مرمة نوتنجهام.

وبدأ أرسنال المباراة أمام نوتنجهام فورست بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: توماس بارتي - بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جوراين تيمبير

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - إدوارد نيكيتاه - جابرييل مارتينيلي