"دور الشباب في دعم أصحاب الهمم"... عنوان مؤتمر دير مار جرجس اليوم

عقد دير مار جرجس بمصر القديمة اليوم مؤتمر تحت عنوان "دور الشباب الأرثوذكسي في دعم أصحاب الهمم (أبطال الإرادة)" والذي عقد في قاعة المؤتمرات للمركز البطريركي للدراسات والحوار التابع لدير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة، حيث حضر هذا المؤتمر رئيس الدير الأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي وبمشاركة قدس الأب صفرونيوس حنا قادماً من الأردن مع مجموعة من الشباب والشابات من أبناء مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر جاء إنطلاقا من أهمية الدور المحوري لأصحاب الهمم في كافة مجالات الحياة وتسليط الضوء على منجزاتهم، وفي سياق متصل تم التحدث حول أهمية دور الشباب في مساندة أصحاب الهمم (أبطال الإرادة)، حيث تم تعليم الشباب والشابات المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر حول طرق الإعداد المناسب للذين يعملون أو سيعملون في خدمة ومساندة أصحاب الهمم.



أُفتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس الأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي، حيث رحب بالمشاركين وتحدث قدسه في كلمته حول أهمية دور الشباب في دعم أصحاب الهمم والمنجزات التي حققتها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعماً لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تنوعت في مضموناتها وطرق تنفيذها عن طريق المبادرات الرئاسية والحكومية في سبيل دعمهم، وتطرق قدسه ايضاً في سياق كلمته عن المنجزات التي حققتها بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس في خدمة أصحاب الهمم في جميع الدول التابعة للإدارة الروحية للبطريركية.

وتحدثت بعدها الأستاذة كلير غايس عبد الملك، أخصائية التربية الخاصة ولغة الإشارة، وفي حديثها النابع من خبرتها العلمية والعملية الطويلة ومساهمتها الفعالة في هذا المجال أشارت حول القواعد الأساسية في لغة الإشارة وأهميتها في مساعدة أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع، لمساعدتهم على فهم مايرونه وتبادل أطراف الحديث معهم.



