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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع رقيبة شرطة وابنتها إثر انقلاب سيارة ملاكي بمحور الضبعة

الحادث
الحادث
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لقيت رقيبة شرطة وابنتها مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بالكيلو 245 بطريق محور الضبعة   وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن وفاة ايمان رجب محمود ،33 سنة، رقيبة شرطة وابنتها  ريماس حسام ابراهيم ،وأصيب 3 آخرين، وتم نقل المصالين مستشفى اليوم الواحد ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

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