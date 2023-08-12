مصرع رقيبة شرطة وابنتها إثر انقلاب سيارة ملاكي بمحور الضبعة

لقيت رقيبة شرطة وابنتها مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بالكيلو 245 بطريق محور الضبعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن وفاة ايمان رجب محمود ،33 سنة، رقيبة شرطة وابنتها ريماس حسام ابراهيم ،وأصيب 3 آخرين، وتم نقل المصالين مستشفى اليوم الواحد ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .