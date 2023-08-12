جلسة بين فتوح ومسئولي الزمالك لحسم موقفه من التجديد

السبت 12/أغسطس/2023 - 03:47 م

عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات الماضية، مع أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول وخاله، لحسم موقفه من التجديد للفريق، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم القادم، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال شهر يناير المقبل.

واتفق مسؤولو الزمالك، على تجديد عقد أحمد فتوح، صاحب الـ25 عامًا، بعد تحصل اللاعب على جزء من مستحقاته المتأخرة، ويتبقى فقط الاتفاق على الرتوش الأخيرة لإعلان تجديد التعاقد بشكل رسمي.

ويضع مسؤولو الزمالك، ملف تجديد تعاقد الظهير الأيسر الدولي، في مقدمة أولويته خوفًا من تكرار سيناريو إمام عاشور، والذي رحل خلال الانتقالات الصيفية الجارية إلى صفوف الغريم التقليدي الأهلي، بعد رحلة احتراف قصير إلى نادي ميتلاند الدنماركي.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة، في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج.