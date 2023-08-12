جروب تليجرام لتعديل نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على التفاصيل

أنشأ شخصان في أسيوط، جنوب مصر «مجموعة»، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي «تليجرام»، بزعم قدرتهما على تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة في مصر، نظير مبالغ مالية.

وتدخلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، للتحري، بعدما وصلتها أنباء «الجروب».

وكشفت التحريات وجود «جروب» على تطبيق «تليجرام» يروج لإمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة، بزيادة درجات للمجموع الكلي، نظير مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على جهاز حاسب آلي، وهاتفي محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على آثار ودلائل، تؤكد نشاطهما الإجرامي.

كذلك شريحة خط الهاتف المحمول المربوط عليها المحفظة الإلكترونية المستخدمة فى استقبال التحويلات المالية من ضحاياهما.وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



