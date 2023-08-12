حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الاحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاحد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.. مع امطار خفيفة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى 29 درجة.