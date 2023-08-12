لزيادة المرتبات.. بدء إضراب جديد للأطباء فى بريطانيا (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد بدء إضراب جديد لأطباء بريطانيا، وحكومة سوناك ترد.

ودخل أطباء بريطانيا في إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور، ويستمر الإضراب حتى الثلاثاء المقبل، وينضم إلى الآلاف من الأطباء المبتدئين المسعفين الذين يسعون إلى زيادة أجورهم 35%.

وسيتم تعليق تقديم الرعاية لمدة أربعة أيام حتى في حالات الطوارئ، وجاء الرد الحكومي بما لا يشتهي المضربون، إذا اتهم وزير الصحة، الجمعية الطبية البريطانية بالتهور في الإضرابات، ووصفها بأنها لا داعي لها.

وطالب وزير الصحة البريطاني، المضربين بإنهاء ذلك، والتوقف عن إيذاء المرضى.