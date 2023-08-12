بالصور.. التراث الأسواني في احتفالية اليوم الثقافي الهندي ببورسعيد

شهد قصر ثقافة بورسعيد، احتفالية اليوم الثقافي الهندي، والتي تأتي ضمن أنشطة التعاون بين وزارة الثقافة المصرية والسفارة الهندية بالقاهرة، وشاركت بها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني استكمالا للفعاليات التي تقدمها الهيئة تعزيزا لهذا العلاقات والتي قدمت مؤخرا في فرعي ثقافة أسوان والأقصر.

بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض التراث الهندي بعنوان "لمحات من الهند" بالتعاون بين مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي ووزارة التربية والتعليم المصرية الذي تضمن إبداعات بعض مدرسى التربية الفنية بالمسابقة التي أقيمت بالعنوان نفسه، وتضمن عددا من اللوحات الفنية التي عبرت عن أبرز ملامح الحضارتين وخاصة دور المرأة في المجتمع والتشابه بينهما.

وعلى مسرح القصر بدأت الفعاليات بكلمة تمهيدية لعصام عبد المنجي مدير العلاقات الثقافية تحدث فيها عن فعاليات اليوم وأوجه التعاون بين سفارة الهند ووزارتي الثقافة والتربية والتعليم، ثم ألقى أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي كلمته التي رحب خلالها بالمستشار الثقافي الهندي وأعضاء السفارة، ناقلا تحيات الدكتورة وزير الثقافة والسيد رئيس الهيئة للضيوف الكرام، معربا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث المهم والذي يوضح مكانة العلاقات بين البلدين العريقين، وعن إعجابه بالأعمال الفنية للمعرض الذى تضمن مزجا بين التراث الهندى والتراث المصري القديم، كما وجه الشكر والتحية لمدرسي الفنون التشكيلية بالتربية والتعليم المشاركين بالمعرض.

من جهته أكد السيد د. أس مينا المستشار الثقافي لسفارة الهند خلال كلمته على حجم العلاقة الوطيدة بين مصر والهند وخصوصا في المجالين الثقافي والفني المعبرين عن عراقة الشعبين، وقدم التحية لجمهور بورسعيد وللشعب المصري، مشيدا بأوجه التشابه بين الحضارتين الهندية والمصرية وما قدماه للحضارة الإنسانية.

ثم قدمت الفرقة الاستعراضية الهندية باقة متنوعة من الرقصات المستوحاة من الفلكلور الهندي التي تفاعل معها الحضور واشتملت فعاليات الحفل عرضا فنيا عن رياضة اليوجا قدمته السيدة أنيتا سولانكي عضو السفارة الهندية.

وشهد اليوم عرضا لفرقة أسوان للفنون الشعبية قدمت به باقة متنوعة من فلكلور الجنوب والنوبة تزامنا مع الفعاليات الفنية الصيفية ببورسعيد والمقدمة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وتضمنت رقصات الأراجيد، كاريك، البشاري، تخللها فاصل غنائي للفنانين حمادة حربي، عمر مصطفى، النجرشاد، الكف، والفرقة تدريب إكرامي محمد، وإدارة شعبان حسين.

حضر الاحتفالية د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، د. جيهان الملكي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، د. براكاش كومار نائب المستشار الثقافي لسفارة الهند، أمبريج ساركار عضو السفارة الهندية، د. رباب عبد المحسن مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم.

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