الأقصر تعلن تفاصيل 5 مزايدات علنية تقام نهاية الشهر الجاري

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة بنهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك وفقاً للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ويمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من www.etenders.gov.eg.

وتضمنت المزايدات، الإعلان عن مزاد لاستغلال وتشغيل ساحة انتظار سيارات أسفل كوبري أبو الجود بمدينة الأقصر لمدة خمس سنوات، بجلسة يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، ويبلغ تأمين دخول المزاد 35000 جنية.

كما تم طرح عملية استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات أمام مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، بجلسة يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، ويبلغ تأمين دخول المزاد 105000 جنية، وطرح استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات أمام بنك الإسكندرية بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، ويبلغ تأمين دخول المزاد 60000 جنية.

كما تم طرح استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات بجوار كنيسة العذراء بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات جلسة يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، ويبلغ تأمين دخول المزاد 40000 جنية، وطرح استغلال وتشغيل بارك انتظار دراجات بخارية بجوار مستشفي الكرنك الدولي بمدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات جلسة يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، ويبلغ تأمين دخول المزاد 30000 جنية.

ويبلغ ثمن الكراسة للمزايدات أرقام ( 1 , 3 , 4 , 5 ) 340.90 جنية، والمزايدة رقم ( 2 ) ثمن الكراسة الخاصة بها مبلغ 454.9 جنية (شاملة ضريبة القيمة المضافة )، وتباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية ت ف : 0952281578 ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث يتم تقديم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات، في اليوم المحدد قرين كل مزايدة.