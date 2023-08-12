المهاجم السوبر.. الأهلي يحسم صفقة "سوزا" واللاعب يصل القاهرة خلال ساعات

نجح مسؤولو النادي الأهلي، في حسم صفقة المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي خلال الساعات الماضية.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي قبل الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وكثف الأهلي المفاوضات خلال الأيام الماضية لحسم الصفقة في ظل تمسك مارسيل كولر المدير الفني للفريق بضم اللاعب الذي يعتبر الخيار الأول له في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم.

وقال مصدر في الأهلي لـ"البوابة نيوز" إن النادي حصل على توقيع جوستافو سوزا وأتم الاتفاق مع اللاعب حول الراتب والتفاصيل المالية، بالإضافة لإنهاء الاتفاق مع نادي جيونبك هيونداي للتعاقد مع اللاعب بعد فترة من الشد والجذب.

وإضاف المصدر أن النادي الكوري الجنوبي فضل بيع اللاعب في الفترة الحالية خوفا من الرحيل مجانا في يناير المقبل خاصة ان عقد سوزا ينتهي في ديسمبر المقبل، كما إقنع مسئولو نادي ديونبك هيونداي المدير الفني للفريق بالتخلي عن سوزا لصالح الأهلي.

وشدد المصدر على أن “سوزا” سيصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على العقود والاعلان عن الصفقة بشكل رسمي.