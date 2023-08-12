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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكثفة لجهاز حماية المستهلك بالشرقية لضبط الأسواق

حمايه المستهلك
حمايه المستهلك
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شن جهاز حماية المستهلك بالشرقية حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة أسفرت هذه الحملات عن تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم "م. س. ا" لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 35 قاروصة سجائر بإجمالى 700 علبة ومحضر ضد صاحب محل بقالة باسم " ا. ع .هـ" لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 175 قاروصة بإجمالي 2150 علبة.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم "هـ. ا .م" لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمي وتم ضبط 75 قاروصة سجائر بإجمالي 150 علبة.

وتحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم " ا .م .م" لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم ضبط 150 خرطوشة سجائر بإجمالي 300 علبة.

ومحضر ضد " ش. م .ع "لبيع سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي  125 خرطوشة سجائر بإجمالي 250 علبة سجائر ومحضر ضد "ع .س. ا "لبيع سجائر مجهولة المصدر وتم ضبط 175 خرطوشة.

وحرر جهاز حماية المستهلك 85 محضرا لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار و59 محضرا ضد محلات تجارية وذلك لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتحرير  88 محضرا ضد مطاعم لعدم وجود شهادة صحية.

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