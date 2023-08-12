وكيل صحة البحيرة: المرور على 4087 منشأة طبية خاصة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، علي الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية والتى تمس المواطن، لافتا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحى الحكومي.

ووجه وكيل الوزارة، إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، معلنًا انه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيرة، ولأحكام الرقابة على تلك المنشآت خلال الفترة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر يوليو 2023 ، تم المرور علي 4087 منشأه طبية خاصة، وتم خلال المرور انذار 977 منشأة طبية خاصة لتلافى السلبيات وتصويب الأوضاع، وتم كذلك تحرير 3 محاضر تحريز أدوية ، وتحرير 11 محضر مزاولة المهنة بدون صفة ( انتحال صفة طبيب )، مع تحرير35 محضر فض أختام .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ترخيص 186 منشأة خاصة عبارة عن عيادات خاصة ومستشفيات ( منهم 3 مستشفيات خاصة )، وعيادات تخصصية ومراكز تخصصية وعيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي ومحلات نظارات، كما تم فحص 97 شكوى، وتوجيه انذارات بالمخالفات لـ 903 منشأة طبية خاصة، وتم اصدار 521 قرارغلق اداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص و مخالفة اشتراطات ترخيص.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن عدد المنشآت الجاري الترخيص لها 91 ، وتم تجديد التراخيص لعدد 36 منشأة طبية خاصة، مقدمًا الشكر والتحية لإدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير ادارة العلاج الحر وفريق العمل معه، ولجميع لجان العلاج الحر بكافة الإدارات الصحية على مجهوداتهم المتميزة .

كما أشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، بالمجهود المبذول من ادارة العلاج الحر في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ودورهم في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على أنه يتم تقييم دائم ومستمر لجميع المنشآت الطبية الخاصة لبيان مدى اتباع تلك المنشآت لإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والأقسام الداخلية ، ومراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها الشروط، كما يتم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بتلك المنشأت ، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية .

وأضاف الجزار، عدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.



