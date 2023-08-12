سعرها يتخطى مئات آلاف الدولارات.. فتاة سعودية تثير الجدل بهدية غير متوقعة لصديقتها

في واقعة مثيرة للدهشة والاعجاب، قامت فتاة سعودية، باهداء سيارة فارهة،سعرها يصل لمئات آلاف من الدولارات، لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها.



ووثق مقطع فيديو متداول على تطبيق تيك توك، لحظة إهداء الفتاة السيارة لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها.



وظهرت صديقتها الفتاة في عيد ميلاد في المقطع، والسعادة تغمر وجهها، وعندما تم رفع الغطاء عن الهدية، اكتشفت أنها سيارة، وبدت الفرحة على وجهها، وقامت بالتصفيق.



وعلقت صاحبة الهدية: "أنا نفسي أصرخ معاها ما يمديني، ما شاء الله، هابي بيرث داي".



وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل حول الفيديو المتداول، حيث أبدى البعض أعجابهم بالهدية التي قدمتها الفتاة لصديقتها.



بينما هاجم بعض الأشخاص الفتاة بسبب ردة فعلها، نظرا لأنها لم تفرح بشكل مبالغ فيه بسيارتها الجديدة التي بلغ سعرها أكثر من 100 ألف دولار.