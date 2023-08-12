الثانوية العامة 2023.. انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجامعة القناة لطلاب المرحلة الأولى

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس آخر أيام التقديم لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة بمكتب للتنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس، وذلك بعد 6 أيام من العمل، حيث بدأ التنسيق لطلاب المرحلة الأولى من السبت الموافق 5 أغسطس واستمر حتى الخميس 10 أغسطس بعد قرار معالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا.

هذا وقد أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المرحلة الأولى شهدت استقبال 241 طالبا وطالبة بواقع 117 طالبا و101 طالبة بالإضافة إلى 23 تعديلات للرغبات.

ومن جهته، أعلن الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق عن جاهزية معامل مركز التطوير لاستقبال طلاب المرحلة الثانية فور إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التنسيق لهم .

فيما أكد الدكتور تامر شوقي أن إحصائية الأيام جاءت كالتالي : يوم السبت الموافق 5 أغسطس تم استقبال 15 طالبا وطالبة، يوم الأحد 6 أغسطس استقبال المكتب 100 طالب وطالبة، أما اليوم الثالث الاثنين 7 أغسطس تم استقبال 61 طالبا وطالبة، بينما تقدم لتسجيل لرغباتهم 46 طالبا وطالبة يوم الثلاثاء 8 أغسطس، ثم 13 طالبا وطالبة تم استقبالهم يوم الأربعاء 9 أغسطس، كما تقدم يوم الخميس 10 أغسطس 6 طلاب فقط لتسجيل رغباتهم .

وأكد الدكتور تامر حسنين مُشرف التنسيق الإلكتروني أن آخر موعد لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov.eg لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة هو اليوم الخميس 10 أغسطس حتى الساعة السابعة مساء.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، أن 10 طلاب من الشعبة العلمية ( علوم ) سجلوا رغباتهم بمكتب التنسيق الفرعي خلال المرحلة الأولى.

وأردفت الدكتور هبة الدناصوري مسئولة للتنسيق اليدوي أن إجمالي عدد الطلاب المُتقدمين خلال المرحلة من شعبة العلمي ( رياضة ) بلغ 37 طالب وطالبة .

بينما أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، أن التسجيل أكبر عدد من الطلاب قاموا بتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من الشعبة الأدبية وبلغ عدد 171 طالبا وطالبة .

فيما أشار الدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، إلى أنه سيتم الآن البدء في صيانة معامل الحاسب الآلي وذلك استعداداً لبدء المرحلة الثانية من التنسيق بعد ظهور نتائج المرحلة الأولى .

وقال الدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بلغ 30 طالب وطالبة خلال المرحلة الأولى .

كما أفاد إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل، أن مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة استقبل خلال المرحلة الأولى 23 طالب وطالبة لتعديل رغباتهم .