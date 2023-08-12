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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي يتفقد القوات الروسية بمنطقة القطب الشمالي

وزير الدفاع الروسي،
وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو
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تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم السبت، مجموعة القوات الروسية في منطقة القطب الشمالي وتحقق من تنفيذ المهام المنوطة بالقوات في أرخبيل "نوفايا زيمليا"(الأرض الجديدة) الروسي. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان بهذا الصدد:" تفقد وزير الدفاع الروسي حاميات القطب الشمالي النائية التابعة للأسطول الشمالي، وتحقق من تنظيم الأنشطة الرسمية وإنجاز المهام للوحدات المنتشرة في أرخبيل "نوفايا زيمليا"، بما في ذلك الاستعداد لاتخاذ إجراءات حماية المنشآت الحيوية والدفاع عنها ". 

 

وأضافت وزارة الدفاع في بيانها:"أن شويجو تفقد أيضا البنية التحتية الاجتماعية،ومنها مدرسة وروضة أطفال في "نوفايا زيمليا" وحلًق بالطائرة مع رئيس شركة "روس اتوم" النووية الحكومية الروسية أليكسي ليكاتشيف فوق موقع الاختبار المركزي لروسيا في هذه المنطقة.

 

وزير الدفاع الروسي القطب الشمالي