جامعة المنوفية تشارك في الملتقى الطلابي لذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد

شاركت إدارة اعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية في انطلاق فعاليات الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة في الجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار “مبدعون باختلاف٢” ،وتحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الطلاب ، وبرعاية الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

تضمن الملتقي دور الأنشطة الطلابية في تشكيل وعي طلاب ذوي القدرات الفائقة ،وحاضر فيها الدكتور إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة، ورئيس الاتحاد الأفريقي البارالمبي لكرة الطائرة، والذي يعد أيضا أحد أعضاء الاتحاد الدولي البارالمبي لكرة الطائرة.



وأكد رئيس الاتحاد خلال المحاضرة على أنه امام أبطال لديهم قوة الإرادة، موضحا الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها الطلاب ذوى القدرات الفائقة منها لعبة البوتشا لأصحاب الإعاقة شديدة الاصابة، قائلا " لا يوجد شئ مستحيل ولا يوجد يأس في الرياضة". واستكمل حديثه عن دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصيات الطلاب، فهي تساعد الطلاب في الکشف عن ميولهم، والاستفادة من قدراتهم وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية والروحية الأصلية فيهم، کما أنها تعمل على بناء شخصية الطالب خاصة من ذوي القدرات الفائقة.

هذا واستقبل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ليحاور طلاب الجامعات المصرية عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة السلوكيات غير السوية، وذلك ضمن فعاليات الملتقى القمى لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية.



وأشار فضيلة المفتي في كلمته أن طابع المجتمعات العربية والإسلامية الميل إلى التدين، ومن هنا كان ولا بد أن يتمتع الخطاب الديني بالوسطية باعتبارها من أهم الخصائص الإسلامية، كما ذكر الفرق بين الاعتدال والتطرف،

وأكد فى كلمته أيضا علي أن طبيعة المصريين لها نمط خاص يعتمد على مواجهة التحديات مهما كانت الصعاب ومهما واجهتم معوقات، مسلحين بالتدين وحب الدين أيا كانت العقيدة التي نتبناها.



وأعرب عن فخره بتواجده وسط هذه القدرات المختلفة وقد واصل المعهد بإلقاء محاضرات متنوعة وورش عمل كما افاد طارق دسوقى: مشاركة الطلاب ذوي القدرات الفائقة فى عمل اسكتش مسرحى لنموذج مصغر من أوبريت غنائي شعري

وقد أقيمت فقرة خاصة لمسرح العرائس لتعزيز الثقافة المرتبطة بتحريك العرائس وإتاحة الفرصة للطلاب واكتشاف مهاراتهم فى هذا المجال .

كما تم إلقاء محاضرة عن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " موده"، ومحاضرة عن الفن كقوة ناعمة ودوره فى تنمية إبداع ذوي القدرات الفائقة، وتم عقد ورش عمل عن تنمية المهارات الإبداعية للطلاب .

وفي ختام الملتقي تم توزيع الشهادات علي الطلاب وهيئة الإشراف.

ونظم معهد إعداد القادة زيارة للطلاب ذوى القدرات الفائقة إلى أحد المشروعات القومية " المتحف القومي للحضارة المصرية " لتعزيز الوعي بالتراث المصري وحضارة مصر، وبيان مدى الإنجاز العظيم لصرح تتفرد به الجمهورية، مما يسهم في نشر المعرفة بمقدرات الوطن وتعزيز الانتماء لدى الشباب ، تحت اشراف طارق كمال مدير إدارة اعداد القادة ومحمود حافظ كبير اخصائيين بادارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الطلاب