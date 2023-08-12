معهد إعداد القادة يكرم أبطال بعثة الأولمبياد الخاص

استضاف معهد إعداد القادة بحلوان أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري أصحاب إنجاز ٤٩ ميدالية بدورة الألعاب العالمية الصيفية والتي أقيمت ببرلين في شهر يونيو السابق.

جاءت تلك الاستضافة علي هامش الملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية والذي يُقام تحت شعار "مبدعون باختلاف ٢" تحت رعاية الاستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وذلك قبل الانطلاق الرسمي لاسبوع شباب الجامعات الاسبوع المقبل.

حضر الملتقي الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير التنفيذي للاولمبياد الخاص المصري والدكتور احمد سرحان مدير البرامج الصحية والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب وطارق محسن مدير مبادرة اعداد القادة من اللاعبين ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب والدكتور مصطفي شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة بالاضافة الي بعض طلاب جامعات مصر من ابطال بعثة برلين ٢٠٢٣ وهم عبدالرحمن صلاح لاعب منتخب الريشة الطائرة واللاعبة مريم ابراهيم لاعبة منتخب التنس واللاعبون حازم محمود وعمر شريف لاعبو منتخب الهوكي اصحاب الميدالية الفضية .

عبر الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية عن سعادته بالاهتمام الكبير التي توليه الدولة قي كافة مؤسستها لابطال مصر في الاولمبياد الخاص وخاصة استضافة معهد اعداد القادة برئاسة الاستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لابطال مصر من طلاب الجامعات المصرية ضمن بعثة الاولمبياد الخاص المصري الذين حققوا ٤٣ ميدالية بالالعاب العالمية الصيف برلين ٢٠٢٣.

ومن جانبه عبر الدكتور كريم همام مدير المعهد عن فخره بشباب مصر من جامعات مصر الذين شاركوا في تلك المحفل الدولي الكبير ، مشيرا الي انهم نماذج ملهمة لكل شباب الجامعات المصرية ونموذج يحتذي بهم علي كافة المستويات .

وقد تضمن الملتقي ندوة ذاتية أدارها أبطال بعثة الاولمبياد الخاص عرضوا خلالها قصص نجاحاتهم وبطولاتهم وإنجازاتهم في مجالاتهم المختلفة أمام زملائهم ، و تمحورت الندوة حول مشوار كل بطل والتحديات التي تخطوها بإصرار، ملهمين زملائهم لتحقيق أهدافهم الحياتية.

هذا وقد قام الدكتور باسم تهامي ، رئيس بعثة الأولمبياد الخاص ببرلين ٢٠٢٣، بتقديم درع الأولمبياد الخاص المصري إلي الدكتور كريم همام مدير المعهد تقديرا له لمجهوداته المتميزة في مجال ذوي الهمم .