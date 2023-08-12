كيف يخرج الزمالك من أزمته المالية؟ مرتضى منصور يكشف الحل

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، المعزول بحكم قضائي، أن النادي لم يعد أمامه حل سوى الحصول على قرض من أجل الخروج من الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وأشار مرتضى منصور، أنه كان يرفض فكرة الحصول على قرض، ولكن صعوبة الوضع الحالي داخل نادي الزمالك يجبره على ذلك، مشيرًا أنه لا يوجد رفاهية أو حل بديل.

وأكد منصور، أن الزمالك لديه مستحقات مالية متأخرة للشركة الراعية، وسوف يحصل عليها خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى فلوس الاشتراكات التي لن تقل عن 70 أو 80 مليون جنيه، بجانب 100 مليون جنيه غرامة كهربا سيتم تحصيلها 15 سبتمبر المقبل.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة، في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج.