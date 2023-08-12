بنها الاستثمارية تنظم ندوة تعريفية للمستثمرين

نظمت منطقة بنها الاستثمارية بمحافظة القليوبية ندوة تعريفية لمستثمرين المنطقة ، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المستثمرين والتعريف بأشتراطات سلامه الغذاء

جاء ذلك بمشاركة أحمد كمال رئيس الإداره المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والدكتور محمد عبد الفضيل مدير الرقابة على الصناعات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحمد منصور مدير المنطقة الاستثمار ببنها، وممثلين من الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، وعدد كبير ومميز من المستثمرين بالمنطقة وممثلين عنهم.



وأوضح رئيس المناطق الاستثمارية مدى أهمية منطقة استثمار بنها في توفير استثمار جيد في الصناعات الغذئية، وتنشيط السوق التجاري الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن مميزات المناطق الاستثمارية تتمثل في تولي مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ووضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل مدير الرقابة على الصناعات بالهيئة القوميه لسلامة الغذاء، دور الهئية في وضع القواعد المُلزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية والرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية ووضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المُنتج محليا، والرقابة على منح هذه الشهادات والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه.

وأشار أن من ضمن القواعد التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وفي حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، ومنع الغش والتدليس فيها ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها.