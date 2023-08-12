تكريم مدحت وردة أسطورة السلة واختياره سفيرا للسلام العالمي

أختير مدحت وردة ،أسطورة كرة السلة ، سفيرا للسلام العالمي ، خلال مؤتمر سفراء العالم ،تحت رعاية كلية لندن للدراسات المهنية .

في رسالة من مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار والحضارة والرقي .. لتحقيق السلام العالمى والتعايش السلمى بين مختلف شعوب العالم تمت الدعوة لأسطورة السلة المصرية والعربية ولاعب القرن الإفريقي الدولي "مدحت وردة" واختياره سفير للسلام العالمي.

ويقام مؤتمر التكريم ،يوم ١٥ أغسطس الجاري ،بقاعة المدينة التعليمية ،بـ ٦ أكتوبر .

وحصل مدحت وردة ،أسطورة كرة السلة ،على لقب القرن الإفريقي لكرة السلة .