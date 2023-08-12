سحب «Punjab ’95» من مهرجان تورنتو السينمائي

سحب مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الفيلم الهندي "Punjab ’95" من تشكيلة أفلام نسخته الـ48، والمقرر إقامته خلال الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم المهرجان في تصريحات لموقع “سكرين دايلي”، إنه تم رفع الفيلم بالفعل من جداول المهرجان، حيث كان من المقرر عرضه في 11 سبتمبر المقبل، ولم يذكر المتحدث تفاصيل أكثر تخص أسباب سحب الفيلم.

ويستند الفيلم إلى أحداث حقيقية وقعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في البنجاب بالهند، حول الناشط الحقوقي جاسوانت سينغ خالرا، والذي عثر على أدلة على اختطاف وقتل وحرق جثث أكثر من 25000 سيخي من قبل الشرطة خلال فترة التشدد في البنجاب من 1984 إلى 1994. اختفى خالرا في سبتمبر 1995 وأدين ستة من ضباط شرطة البنجاب بعد ذلك بعشر سنوات لقتله.

وشهد الفيلم معارك عديدة مع الرقابة في الهند منذ عدة أشهر، حيث تقدمت الشركة المنتجة بطلب للحصول على الموافقات اللازمة ولكن تم تأجيل القرار لستة أشهر.

وعندما تم منح الفيلم التصاريح والموافقات اللازمة في يوليو الماضي، تم تصنيف الفيلم لمن هم أكثر من 18 عاماً، وقطع وتعديل 21 جملة في الحوار، بالإضافة إلى تغيير اسم الفيلم من “Ghallughara” - وهو يشير إلى مذبحة السيخ في البنجاب - إلى اسمه الحالي.

وأشارت الرقابة إلى أن أجزاء معينة من الفيلم يمكن أن تحرض على العنف وقد تؤدي إلى تطرف الشباب السيخ بينما تؤثر على سلامة الهند وعلاقاتها مع الدول الأجنبية.

وذكر مصدر لموقع “فارايتي” الأمريكي، أن هناك قوى سياسية تدخلت حتى يتم سحب الفيلم من تورنتو؛ فكندا لديها ثاني أكبر عدد من السيخ في العالم بعد الهند.