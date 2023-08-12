كل ما تريد معرفته عن رهاب الطعام واضطرابات الأكل

رهاب الطعام واضطرابات الأكل من المشاكل الزعجة التي تصيب بعض الناس وتعرف باسم "الشيبوفوبيا"، يعاني المصابون به من الخوف الشديد عند رؤية أطعمة معينة، لذلك يحاولون قدر المستطاع الابتعاد عنها، وبالتالي يكون الشخص معرض للكثير من المشاكل الصحية وفقدان الوزن.

-أعراض رهاب الطعام:

- ارتفاع ضغط الدم.

- القشعريرة.

- سرعة ضربات القلب.

- ضيق التنفس.

- ألم أو ضيق في الصدر.

- جفاف الفم.

- اضطرابات المعدة.

- الكلام السريع أو عدم القدرة المفاجئة على الحديث.

- التعرق الشديد.

- الدوخة.

- الغثيان.

- القيء.



-الفرق بين رهاب الطعام واضطرابات الأكل:

يعتقد البعض أن اضطرابات الأكل وفوبيا الطعام وجهان لمرض واحد، وهذا غير صحيح، لأن مرضى الرهاب يشعرون بالخوف من الأطعمة بشكل عام، بينما المصابون بفقدان الشهية العصبي يرتبط الذعر لديهم من المأكولات بتأثيرها على شكل الجسم.



-أنواع رهاب الطعام:

-الخوف من الطعام.

-الخوف من الطبخ.

-الخوف من الأطعمة الجديدة.

-الخوف من القيء.



-أكلات تسبب رهاب الطعام:

-الثوم.

-الشوكولاتة.

-المشروم.

-الكحوليات.

-زبدة الفول السوداني.

-الفواكه.

-الخضراوات.

-الحمضيات.

-الأسماك.

-الدجاج.



-أسباب رهاب الطعام:

لا يزال سبب الإصابة برهاب الطعام غير معروفًا، ولكن لاحظ أطباء الصحة النفسية أن هناك عوامل مشتركة بين المرضى، منها:

- خوف أحد أفراد الأسرة من الأطعمة.

- ارتباط الخوف من الطعام بالتجارب السابقة، مثل الإصابة بالأمراض.

- الانسياق وراء المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التأثيرات السلبية للأطعمة.

- التغيرات في كيمياء المخ.



-علاج رهاب الطعام:

- العلاج المعرفي السلوكي، يساعد على تغيير نظرة المريض تجاه الطعام الذي يثير الخوف بداخله.

- العلاج الدوائي، مثل مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق.

- العلاج بالتنويم المغناطيسي، أظهرت الأبحاث مدى قدرته على التخلص من بعض أنواع الرهاب.