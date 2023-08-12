مصرع طفل سقط من الطابق السادس بالهرم

لقي ططفل في العقد الأول من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل 3 سنوات متوفي وبه اثار كسور وكدمات ونزيف داخل وادعاء سقوط من علو ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بأنه أثناء لهو نجلهم اختل توازنه وسقط من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق السادس مما تسبب في مصرعه ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.