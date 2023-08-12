مابولولو يظهر لأول مرة في تدريبات الاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد

يظهر الأنجولي مابولولو، لأول مرة، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، تحت قيادة طارق العشري اليوم السبت ، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ، في إطار استعدادات الموسم الجديد .

في السياق ذاته ، أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن عدم وجود نية لبيع المحترف مابولولو ، هداف الدوري الممتاز للموسم المنقضي 2021_2022 ، رغم وجود عروض مغرية مالية لضمه اللاعب سواء داخلية أو خارجية .

ويعد مابولولو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني داخل الملعب .

وسجل مابولولو مع الاتحاد السكندري ١٤ هدفا مع زعيم الثغر ، ليصبح هداف الدوري المصري .