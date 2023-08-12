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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مابولولو يظهر لأول مرة في تدريبات الاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد

مابولولو ،هداف الاتحاد
مابولولو ،هداف الاتحاد السكندري والدوري المصري
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يظهر الأنجولي مابولولو، لأول مرة، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، تحت قيادة طارق العشري اليوم السبت ، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ، في إطار استعدادات الموسم الجديد .

في السياق ذاته ، أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن عدم وجود نية لبيع المحترف مابولولو ، هداف الدوري الممتاز للموسم المنقضي 2021_2022 ، رغم وجود عروض مغرية مالية لضمه اللاعب سواء داخلية أو خارجية .

ويعد مابولولو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني داخل الملعب .

وسجل مابولولو مع الاتحاد السكندري ١٤ هدفا مع زعيم الثغر ، ليصبح هداف الدوري المصري .

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