الاتحاد السكندري يعود لتدريباته اليوم استعدادا للموسم الجديد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

وكان «العشري » قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، أمس الجمعة، من التدريبات الجماعية.

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على موعد انطلاق معسكر الموسم الجديد، بداية من ٢٦ أغسطس الجاري ويستمر لمدة أسبوعين، بأحد فنادق الثغر، في إطار خطة استعدادات الموسم الجديد.

وينتظر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري،قرعة منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد ٢٠٢٣،٢٠٢٤.