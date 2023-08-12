رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع عثمان ديمبلي لمدة 5 مواسم

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، التعاقد مع نجم منتخب فرنسا عثمان ديمبلي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني لمدة 5 مواسم مقبلة.

وكشف باريس سان جيرمان عن الصفقة في فيديو مشوق عبر حسابه الرسمي على تويتر بعنوان "لنصنع التاريخ في باريس".

وظهر ظل ديمبلي صاحب الـ26 عاما في نهاية الفيديو مع استعراض بالقدمين اليمنى واليسرى، وفوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا في 2018.

كما نشر باريس سان جيرمان صورة للجناح الفرنسي عثمان ديمبلي وهو يمسك بقميص الفريق المكتوب عليه 2028 في إشارة إلى أن اللاعب وقع عقدا مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2028.

يذكر أن عثمان ديمبلي كان يرتبط بعقد مع نادي برشلونة ينتهي في صيف 2024، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 50 مليون يورو.

