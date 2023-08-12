شاهندة عبدالرحيم: العلمين تحولت من حقل ألغام لمدينة عالمية

قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، قبل وقت قصير كانت المنطقة التي أقيمت عليها مدينة العلمين عبارة عن مكان ملىء بالألغام ومسرح للحرب العالمية الثانية من دول الحلفاء و دول المحور، وكانت تحتوى على أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر نتيجة الحرب ، حيث تحولت مدينة العلمين من حقل ألغام إلى مدينة تضاهي المدن العالمية

وأضافت "عبدالرحيم" خلال برنامج "focus" والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، اليوم السبت ، تقع مدينة العلمين الجديدة ، على الساحل الشمالي وهي مدينة عالمية فريدة في الشرق الأوسط كافة ، وفقا لتصميمها بمعايير فخمة مثل "مدن الجيل الرابع" الجديدة ، كي تستوعب ملايين السكان، وتصبح معلما جديدا في المنطقة ، وبالإضافة لمزاياها السياحية ، يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على الكثافة السكانية وتخفيف الازدحام على المدن القديمة مثل القاهرة أو الإسكندرية.

وتابعت عبدالرحيم ، أن مدينة العلمين الجديدة ، بنيت على مساحة 50 ألف فدان وتمتد لمسافة 60 كم جنوب الخط الساحلي بسعة تقدر بأكثر من 3 ملايين ساكن ، تقسم مدينة العلمين إلى عدد من المراحل ، المرحلة الأولى تتكون من جزئين رئيسيين بمساحة إجمالية تقدر بـ 8 ألاف فدان ، وتضم 400 ألف ساكن.

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