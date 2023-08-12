العمل تستجيب لطلبات شباب ذوي الهمم بالشرقية

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الشرقية عدداً من الشباب من ذوي الهمم لتلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، بما يتناسب مع حالة الإعاقة الخاصة بكل منهم، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في سوق العمل ،و تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالعمل على حصر ذوي الهمم والمنشآت الموجودة داخل كل محافظة وترشيحهم للعمل في المنشآت غير المستوفاة للنسبة التي حددها القانون 5 ٪ من إجمالى عمالها من تلك الفئة، وكذلك متابعة التحاقهم بتلك الفرص حصولهم علي حقوقهم ومكتسباتهم..

وأعلنت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من احمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية أشار فيه انه استقبل في مكتبه بديوان المديرية 5 من ذوي الهمم للإستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم للاندماج في سوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، حيث تم توفير عدد 2 فرصة عمل لشقيقين من ذوي الهمم عمل خالد ودينا جمال أبوالفتوح من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، على أن يتم إستلامهم العمل الاسبوع الجاري بإحدى الشركات ..

وأضاف وكيل المديرية انه جاري متابعة فرص العمل التي تم توفيرها لتلك الفئة خلال الفترة السابقة للتأكد من التزام المنشآت بتادية حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لدمجها في المجتمع للمشاركة في عمليات التنمية والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية..

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