ads
السبت 12 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العمل تستجيب لطلبات شباب ذوي الهمم بالشرقية

....
....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الشرقية عدداً من الشباب من ذوي الهمم لتلبية مطالبهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، بما يتناسب مع حالة الإعاقة الخاصة بكل منهم، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم في سوق العمل ،و تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالعمل على حصر ذوي الهمم والمنشآت الموجودة داخل كل محافظة وترشيحهم للعمل في المنشآت غير المستوفاة للنسبة التي حددها القانون 5 ٪ من إجمالى عمالها من تلك الفئة، وكذلك متابعة التحاقهم بتلك الفرص حصولهم علي حقوقهم ومكتسباتهم..

وأعلنت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من احمد عبد الهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية أشار فيه انه استقبل في مكتبه بديوان المديرية 5 من ذوي الهمم للإستماع لمطالبهم والمعوقات التي تواجههم للاندماج في سوق العمل ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وتوفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص تتناسب مع ظروف الإعاقة لكل منهم، حيث تم توفير عدد 2 فرصة عمل لشقيقين من ذوي الهمم  عمل خالد ودينا جمال أبوالفتوح من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، على أن يتم إستلامهم العمل الاسبوع الجاري بإحدى الشركات ..

وأضاف وكيل المديرية انه جاري متابعة فرص العمل التي تم توفيرها لتلك الفئة خلال الفترة السابقة للتأكد من التزام المنشآت بتادية حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لدمجها في المجتمع للمشاركة في عمليات التنمية والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية..

FB_IMG_1691828809120
FB_IMG_1691828809120
FB_IMG_1691828806595
FB_IMG_1691828806595
FB_IMG_1691828802257
FB_IMG_1691828802257
التفتيش العمالي السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص دمج ذوي الهمم سوق العمل محافظة الشرقية وزارة العمل وزير العمل حسن شحاته