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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سائق لورد دهس شخصا بمدينة نصر للطب الشرعي

تعبيرية
تعبيرية
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أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة قائد "لودر" لاتهامه بالاصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثًا إصابته التي أودت بحياته، بمدينة نصر  إلى الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات له . 

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص  تبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ اصطدم قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثرًا بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيًا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أثناء عبوره الطريق احالة سائق أعلى أحد الكبارى الطب الشرعي النيابة العامة