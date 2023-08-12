فحص 125 حالة في قافلة العيون بأبوزنيمة بجنوب سيناء

اختتمت فعاليات القافلة الطبية الخاصة بطب العيون بالتعاون مع احدى مراكز العيون بالإسكندرية ومؤسسة بنك الخير بمركز طب الأسرة بأبوزنيمة، في حافظة جنوب سيناء، وجرى الكشف على ١٢٥ حالة و عمل ٤٠ حالة كشف نظارات طبية، كما جرى إحالة ١٠ حالات لإستكمال فحوصات و اجراء عمليات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية وبتوجيهات محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة والدكتور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحيه الدكتور أحمد السبكى وبرعاية الدكتور مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء دكتور أيمن رخا؛ لتوفير الخدمة الطبية لأهالى المحافظة.

وفي سياق آخر انطلقت فعاليات برنامج "جرعة وعي لدوا صح" داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء"؛ بهدف تعزيز الثقافة الدوائية لدى جميع المترددين على منافذ الدواء والصيدليات بالمنشآت الصحية من خلال التثقيف الدوائى لجميع الفئات والمراحل العمرية لكبار السن والشباب وأولياء الأمور للأطفال، وذلك قبل صرف أى جرعات من الدواء أو العقاقير الطبية.

من جانبها اعلنت إدارة ارضاء المنتفعين بجنوب سيناء، عن أن العمل بنظام التأمين الصحي الشامل في كل من :

مركز طب أسرة المنشية بالطور، ووحدة طب أسرة الوادي بالطور، واهابت الإدارة المواطنين ضرورة الإلتزام بإحضار صوره بطاقه المنتفع [ المريض ] وكارت التأمين الصحي الشامل الخاص بالمنتفع [ المريض ] للكشف والإستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بتلك المنشآت.

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